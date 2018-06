UNINTA e CED desenvolvem pesquisas na área de tecnologia

No último dia 30 de maio o coordenador Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Centro Universitário INTA (UNINTA), prof Me Mauro Vinicius Dutra Girão, foi convidado pelo Diretor do Centro de Educação a Distância do Ceará (CED), professor Rodolfo Sena da Penha, para participar da reunião de assessoria sobre registro de propriedade intelectual, nas instalações do CED.





Segundo o professor do UNINTA a reunião teve a finalidade de contribuir para o desenvolvimento social e econômico da região. “Esta primeira reunião abriu perspectivas para outros momentos institucionais, a fim de proteger inovações de interesse direto a proposta do NIT-UNINTA e do CED e da educação em todo o Estado do Ceará, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região’’, colocou





Ainda segundo o docente, o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT do Centro Universitário INTA- UNINTA tem como objetivos apoiar ações de parceria do UNINTA com empresas e entidades públicas e privadas integrando as ações relacionadas à pesquisas tecnológicas, bem como estimular e promover parcerias estratégicas em inovação e conhecimento.





Dentre as vantagens de registrar propriedade intelectual estão à tutela dos direitos, segurança jurídica, permissão para participar de licitações governamentais e critérios de financiamentos. O pedido de registro deverá ser realizado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com pagamento de taxas, preenchimento do formulário próprio e entrega da documentação técnica para caracterizar a originalidade do programa de computador (software). O registro de propriedade intelectual no INPI atualmente está mais simples sendo disponibilizado no portal em até 10 dias.