UNINTA prorroga isenção na taxa de inscrição do Vestibular 2018.2

Com inscrições previstas até o dia 6 de junho, o Vestibular Tradicional 2018.2 do Centro Universitário Inta (UNINTA) prorrogou até o próximo dia 1º de junho a isenção na taxa de inscrição para estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou que comprovem baixa renda. Os interessados devem apresentar a documentação necessária na Sala de Processos Seletivos do UNINTA: certificado de conclusão do ensino médio em escola pública ou o Número de Identificação Social (NIS), para estudantes de baixa renda, além dos comprovantes de inscrição do vestibular e boleto gerado também no ato da inscrição.





O Vestibular Tradicional 2018.2 oferta 1.550 vagas, distribuídas em 30 cursos nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnológicos. A prova acontecerá no dia 10 de junho, a partir das 9h, nas dependências do UNINTA. As inscrições deverão ser exclusivamente através da página http://uninta.edu.br/vestibulares