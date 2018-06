Vereador Moreira Júnior denuncia a Câmara de Moraújo por não votar contas de gestão do ex-prefeito Jurandir Fonteles; vídeo

O vereador Moreira Junior, da Câmara de Moraújo, está cobrando da Mesa Diretora daquela Casa, explicação sobre o não julgamento do parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), relativo as contas de gestão do ex-prefeito Jurandir Fonteles, que veio com decisão de desaprovação. Segundo o vereador, o presidente de Câmara, não está fazendo cumprir o Regimento Interno que determina um prazo de 20 dias para votação de requerimentos e projetos lidos em plenário. No caso das contas do ex-prefeito o documento chegou na secretaria da Câmara Municipal em abril, e em seguida foi lido. "Já se passaram mais de 60 dias e a Câmara não adota nenhuma providência", disse o vereador ao site Sobral na Mídia, acrescentando, que apresentou em plenário durante sessões, manifestação para que o que as contas seja colocadas em votação. "Fiz o pedido ao Presidente da Câmara, a presidente da Comissão Finanças e ao Ministério Público Estadual".





Moreira Júnior não revela se votará a favor ou contra o parecer, apenas solicita que seja colocado em votação pois a população aguarda decisão da Câmara de Vereadores.

Com informações de Wilson Gomes

Vídeo Olivando Alves