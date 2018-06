VÍDEO: CARRO PEGA FOGO NA SUBIDA DA SERRA DA MERUOCA

"

Gente hoje passei por uma aprovação.Deus foi maior estava indo eu,minha esposa e meus dois filhos pra serra da Meruoca onde temos uma casa lá, uma FIAT TORO ANO 2017 COM APENAS 21.000KM RODADOS do NADA o carro perdeu força e apareceu no painel verificar motor, parei o carro pus a Machar no ponto morto e depois pus pra sair quando do nada sobe uma lavareda de fogo do capur do carro só dando tempo eu e minha FAMÍLIA sairmos de dentro do carro . Obrigado meu Deus só tenho agradecer."