Vídeo de Neymar aumenta risco do Brasil sair da Copa

Enquanto os brasileiros procuram curar a ressaca pelo empate frustrante contra a Suiça, um vídeo de Neymar publicado no seu Instagram na véspera da partida sinaliza que provavelmente viveremos outros dias turbulentos durante a Copa do Mundo.





Nele, o atacante surge todo pimpão com um cabelereiro mexendo nas novas medeixas coloridas, e faz o sinal de silêncio. O recado era claro. O jogador do PSG ficou incomodado com as críticas ao seu novo penteado, que, segundo os comentários mais favoráveis das redes sociais, deixou-o parecido com um miojo de galinha caipira.





O gesto de Neymar além de revelar o sujeito acriançado que é, mostra também que ele está pouco se lixando para a Copa, mais preocupado com o seu lado celebridade.





Tratado pela maioria da imprensa brasileira como um semideus, Neymar rebela-se com qualquer coisa que não seja um paparico servil.





Nunca foi cobrado pelo fato de ter jogado (de maneira apagadissima, é bom lembrar) contra o Barcelona quando já estava vendido para o clube catalão, e ninguém sabia.Também nunca foi questionado pelos processos na Receita Federal, acusado de fraudar o fisco, ou seja, desviar o dinheiro de todos nós.





Em meados de fevereiro, Casagrande quase perdeu o emprego porque ousou nadar contra a corrente e criticou duramente o individualismo do atacante. Foi esculhambado pelo pai do jogador, o que só confirma o velho ditado de " que quem sai aos seus não degenera".





Mas o comentarista da Globo deixou um aviso: " O Neymar ainda não tem a genialidade, o tamanho de um Maradona, de um Messi, de um Cristiano Ronaldo que a equipe pode esperar ele resolver. Não é assim. Os brasileiros se iludem com isso".





Pois é.





A pátria de chuteiras aposta suas fichas em um jogador que desconhece o que seja profissionalismo, o jogo coletivo, e só pensa em ganhar dinheiro para curtir a vida com os "parças" e a bela namorada.





Tem tudo para dar errado.