VÍDEO: Meteoro visto no céu do Ceará assusta moradores da região Centro-Sul

O meteoro entrou na atmosfera em torno de 88 km acima do município cearense de Jaguaretama.



Um meteoro que cruzou o céu do Ceará chamou atenção de moradores na região Centro-Sul do Estado, na noite de terça-feira (2o). De acordo com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), que gravou a queda do objeto, o meteoro entrou na atmosfera terrestre acima do município de Jaguaretama e se extinguiu em Icó.





O meteoro surgiu por volta das 23 horas, com velocidade de 17 quilômetros por segundo, em torno de 88 km acima de Jaguaretama. Em 8 segundos, ele percorreu um total de 117.1 km, brilhando intensamente até se extinguir sobre Icó.





Moradores da região presenciaram o fato, mas ficaram sem saber o que estava acontecendo.



“Era por volta das 23h15, eu já estava pronta pra dormir quando eu senti um tremor e ouvi um barulho muito forte, foi um pouco contínuo e chegou a balançar minha janela por alguns segundos”, comenta a moradora da sede de Orós Erlânia Ribeiro, que ficou assutada com o fato e imaginou que fosse um terremoto.





Outro relato é de uma moradora do distrito de Lima Campos, em Icó, ela diz que ouviu um barulho muito forte e imaginou que fosse uma aeronave caindo. “Ouvi um barulho muito feio para o lado de Orós, e eu até fiquei olhando para o tempo e pensei que não poderia ser trovão porque o tempo estava limpo, só se foi um avião que caiu”, disse em entrevista à rádio Jangadeiro FM.





A estação da cidade de João Pessoa, localizada a quase 500km de distância registrou todo o percurso do objeto. Segundo a Bramon, ainda não há dados sobre as características físicas do objeto, nem se existe a possibilidade de haverem meteoritos em solo em decorrência do impacto.





Confira o vídeo disponibilizado pela Bramon:

outros Veja mais sobre: noticias

(Tribuna do Ceará)