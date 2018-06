"Crianças do passado aproveitaram as águas e areia do Rio Acaraú para se divertir, confesso que quase chorei com estas imagens por que meus netos não vão tomar banho neste rio por conta de uma obra desastrosa que é este tal de "espelho dágua". Nosso rio está MORTO e os governantes desta cidade estão cegos, surdo e irresponsavelmente mudos. Só temos é que lamentar."