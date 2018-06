Violência deixa mais 12 pessoas assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas

Doze pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, totalizando 82 crimes de morte em apenas seis dias de junho de 2018 e 2.199 homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte desde o início do ano no estado. Na quarta-feira, três pessoas foram mortas na Capital, uma na Região Metropolitana de Fortaleza e oito no interior.





Em Fortaleza, foram três assassinatos que ocorreram nos bairros Planalto Ayrton Senna, Ellery e Bom Jardim. Na Região Metropolitana, o corpo de um homem foi encontrado com marcas de violência no Município de Pacatuba.





Na Capital, um jovem de 18 anos foi morto a golpes de “cossoco” no começo da tarde de ontem durante uma briga generalizada entre internos do Centro Educacional Arcebispo Dom Aloísio Lorscheider (Cecal), no bairro Planalto Ayrton Senna. Outros cinco internos ficaram feridos. Agentes socioeducativos da unidade foram mantidos como reféns até a PM controlar a situação. Os feridos foram encaminhados ao hospital e o corpo do interno assassinado removido para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Sertão





No Interior Norte, o Comando da PM registrou sete homicídios nos seguintes Municípios: Pacoti (dupla execução a facadas), Mulungu, Viçosa do Ceará (duplo homicídio a tiros), Nova Russas e Santana do Acaraú. No Interior Sul, um caso de assassinado na cidade de Juazeiro do Norte.





Em Juazeiro do Norte, no Cariri (a 528Km de Fortaleza), um rapaz de 18 anos foi morto, a tiros, na noite desta quarta-feira. O crime ocorreu no bairro Frei Damião, onde Evandro Tomaz de Lima acabou sendo executado no meio da rua, por volta de 19 horas.





Em Nova Russas (a 299Km da Capital), o adolescente Francisco Wellington Mendes da Silva, 15 anos, caminhava em direção à sua residência, quando foi baleado e morto por volta de 21h10.





Em Santana do Acaraú (a 229Km de Fortaleza), um jovem foi assassinado com vários tiros na cabeça. O crime ocorreu por volta de 21h25, na comunidade Parapuí, na zona rural.





Duplos





Dois homens foram assassinados, a tiros, na noite desta quarta-feira na zona rural do Município de Viçosa do Ceará (a 344Km de Fortaleza). Segundo a Polícia, o fato ocorreu por volta de 22 horas, na localidade conhecida como Campo do Meio, no Distrito de Oiticicas, quando três bandidos ainda não identificados, armados com revólveres, invadiram um bar e mataram o comerciante José Bento de Carvalho, 57 anos de idade, que era o dono do estabelecimento; e Carlos Sousa da Silva, de 19 anos. Em seguida, fugiram do local em duas motocicletas.





Outro duplo assassinato aconteceu na região do Maciço de Baturité. Dois homens foram encontrados mortos a golpes de faca na zona rural de Pacoti (a 85Km de Fortaleza). O crime ocorreu por volta de 7 horas de quarta-feira. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) da cidade de Canindé. (Fernando Ribeiro)