VIOLÊNCIA EM SOBRAL: "CHUVA" DE BALAS NA MARGEM ESQUERDA DEIXA JOVEM BALEADO

Na manhã desta quarta-feira (20), a Polícia registrou uma "chuva" de balas na Margem Esquerda do Rio Acaraú. Um jovem identificado por Francisco Davi foi alvejado na perna direita.





Segundo a vítima, os agressores chegaram e mandaram bala, fugindo logo em seguida em rumo ignorado. A vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU para o hospital Santa Casa.





O tiroteio aconteceu próximo ao restaurante Delícia.com.





A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências e conseguiu capturar dois indivíduos suspeitos do crime, que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, para as devidas providências.



Ressalta-se que a Margem Esquerda do Rio Acaraú é abandonada pela Prefeitura de Sobral, como também pelo Estado, pois no local não existe segurança pública.



A Guarda Municipal prestou apoio na ocorrência.





