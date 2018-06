VIOLÊNCIA: JOVEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NO CENTRO DE CAMOCIM

Por volta das 18h30 desta terça-feira, 05, um jovem identificado como Anderson Victor Rodrigues dos Santos, o "Anderson VB", de apenas 20 anos de idade, foi executado com vários tiros na Rua Marechal Floriano, entre as ruas 24 de Maio e José Maria Veras, no Centro de Camocim. De acordo com as informações repassadas ao Camocim Polícia 24h por pm's que atenderam a ocorrência, uma dupla trafegando em uma Honda Fan preta se aproximou da vítima e efetuou seis disparos, sendo que cerca de quatro deles atingiram a cabeça da vítima. Ainda de acordo com as informações, Anderson VB estava na casa de familiares e foi executado quando estava na calçada sentado em uma cadeira. A vítima não teve chance de defesa e morreu ali mesmo.

A vítima morreu sentada na cadeira





Autoria e motivação





A Polícia Militar já está com várias equipes realizando diligência e colhendo maiores informações sobre o sinistro. Informações ainda extraoficiais dão conta que um elemento que reside próximo à Igreja de São Pedro seria o autor dos disparos. Quanto ao crime a polícia afirma que foi execução e acredita que a motivação seja devido a acerto de contas com prováveis inimigos.





Com esse homicídio nosso município chega ao 8º caso no ano de 2018. O último havia sido registrado há 15 dias, exatamente no dia 21 de maio.





A polícia pede que se alguém tiver alguma informação sobre a autoria do crime ligar para o 190 ou o 3621 6476 que o sigilo será garantido.





Com informações do portal Camocim Polícia 24h