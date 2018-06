VIOLÊNCIA: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE IPU/CE

O crime foi registrado na Rua São Domingo, indivíduos executaram o homem dentro de uma residência, vítima tentou fugir mas foi atingido com vários tiros.

Um homem foi morto com vários tiros na noite de ontem (16/06), no município de Ipu. O crime foi registrado por volta das 20 h. Criminosos invadiram uma residência para assassinar a vítima.

Vítima



De acordo com informações, Bruno Ítalo Diniz Leitão, 19 anos, foi morto com vários tiros. Os criminosos chegaram em sua residência localizada na Rua São Domingo, no bairro Alto dos Quatorze e mataram o rapaz e logo em seguida fugiram do local.





A vítima tinha passagem pela polícia, ele já havia sido preso pela Polícia Militar de Ipu por suspeita de tráfico de drogas. A Polícia esteve no local e acionou o Perícia Forense (Sobral). O corpo foi conduzido para ser necropsiado no IML.





Com informações de Ipu Post