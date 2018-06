VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Jovem é assassinado com um tiro na cabeça em Santana do Acaraú

O povo santanense é testemunha do oitavo assassinato somente esse ano, na tarde desta sexta-feira (22), por volta das 16h o jovem Jean Pierre Roseno, 22 anos, foi alvejado com um tiro na cabeça e morreu no local, segundo declaração da PM ele foi fazer compras em uma mercearia, situada na Rua São Francisco, no bairro Jerico, quando um homem, garupa em uma motocicleta, sacou de um revólver e deu um único tiro, que acertou a cabeça da vítima. O assassino fugiu do local sem deixar pistas.

A mãe da vítima, Nem Roseno chora a perda do filho - Foto: Divulgação





Dezenas de curiosos compareceram ao local e a família da vítima lamentou a perda. A PM foi acionada e compareceu ao local, o corpo permanece no local a espera do Rabecão do IML A Polícia civil deve abrir mais um inquérito para apurar o caso.





Com informações do portal Tribuna dos Vales