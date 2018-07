2.500 VAGAS - Edital para concurso de professor do Estado será lançado no próximo dia 20 de julho

A rede pública estadual de ensino vai receber, em breve, o reforço de novos profissionais. O processo de seleção do Governo do Ceará para a contratação de mais 2.500 professores será lançado ainda este mês, segundo informou o governador Camilo Santana, nesta terça-feira (3), durante seu bate-papo com a população no Facebook. “O edital para o concurso da Seduc (Secretaria da Educação) será lançado na sexta-feira, dia 20 de julho”, comunicou o chefe do Executivo.