7ª chacina no Ceará em 2018: quatro mortos confirmados em Quiterianópolis

As vítimas seriam da mesma família, assim como na chacina que aconteceu nesta sexta, em Palmácia.

Quatro pessoas foram mortas em Quiterianópolis, na manhã deste sábado, 14, no que se configura como a sétima chacina no estado do Ceará, só neste ano. Uma das vítimas chegou a ser socorrida a unidade hospitalar da região mas não resistiu aos ferimentos.





Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, homens armados invadiram a residência das vítimas efetuando os disparos com armas de fogo, deixando quatro pessoas feridas. Três morreram no local e a quarta morreu no hospital.





A SSPDS ainda não informou a identificação das vítimas mas há a suspeita de que todas sejam da mesma família. Ainda não há a confirmação de prisão de suspeitos.





Só em 2018, esta é a sétima chacina a ocorrer no Ceará, deixando 47 pessoas mortas no total. A mais recente aconteceu nesta sexta-feira, 13, na localidade de Cafundó, zona rural da Palmácia, onde a Polícia encontrou o corpo de cinco homens mortos a tiros e facadas.





Denúncia





Com a operação em Quiterianópolis ainda em andamento, a Polícia Civil informa que recebe denúncias anônimas que possam contribuir na apuração do crime. O contato pode ser feito através do números 181, o Disque Denúncia da SSPDS ou (88) 3437-1888, da Delegacia de Polícia de Quiterianópolis.





