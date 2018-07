A PREFEITURA DE COREAÚ PROMOVE MAIS UMA EDIÇÃO DO "CUIDAR + COREAÚ"

A segunda edição do "Cuidar + Coreaú" foi grande sucesso! A população participou com muita alegria e toda a comunidade se envolveu nas atividades do programa. O Distrito de Aroeiras foi acolhido e cuidado pelos profissionais com diversos serviços. Em breve os serviços do "CUIDAR + COREAÚ" estarão disponíveis em outros locais, aguardem!





E assim, Coreaú segue construindo uma nova história!





