A Sra. Ana Paula Ribeiro da Silva, 33 anos, residente na rua José de Alencar, bairro Alto do Cristo, está sofrendo com fortes dores nos rins, e precisa com urgência de uma intervenção cirúrgica. Segundo a paciente, ela teve um exame médico negado pelo Hospital Regional Norte - HRN.





Confira mais detalhes na reportagem de Gegê Romão: