Adolescente é baleado com três tiros na cidade de Santana do Acaraú

Um adolescente de apenas 14 anos, foi baleado na noite desta sexta-feira (27), no bairro Marapatá na cidade de Santana do Acaraú. Segundo informações colhidas no local, o adolescente foi atingido com um tiro de raspão no ombro, outro no braço esquerdo e um terceiro que atravessou o pescoço. Ele foi socorrido às pressas para o hospital municipal Dr. José Arcanjo Neto e em seguida foi transferido para o hospital Santa Casa de Sobral.





Com informações de Tribuna dos Vales