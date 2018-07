Aula inaugural do curso Robótica Educativa será realizada nesta quarta-feira (04/07)

A Secretaria da Educação e o Centro Integrado Sesi/Senai de Sobral realizam, nesta quarta-feira (04/07), a partir das 14 horas, a aula inaugural do curso de Robótica Educativa, que contará com a participação de estudantes, familiares, professores e o secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima. O evento ocorrerá no auditório do Sesi.





O curso integra as ações do programa #ocupaJuventude e atende 150 estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental das escolas municipais, desafiando-os a desvendar os conhecimentos na área da automação e potencializar a aprendizagem de matemática e ciências.





Com carga horária total de 300 horas, o curso contará com 72 encontros (dois por semana), além de uma Hackathon (maratona hacker) e uma competição de robótica. Ao final do curso, os estudantes serão capazes de programar robôs autônomos com a tecnologia Lego, aprofundando os conhecimentos nas áreas de ciências, tecnologia e matemática.