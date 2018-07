BANDIDO COM BATA DA GRENDENE PRATICA ASSALTO NO CENTRO DE SOBRAL

Por volta das 06:00h da manhã desta segunda-feira (30), um indivíduo armado de revolver e com bata da Grendene assaltou uma topic que faz a linha "Camocim a Sobral", ao lado da Praça São Francisco no Centro de Sobral.





O ladrão chegou e uma motocicleta, assaltou o fiscal, o motorista e o cobrador, quando entrou dentro da topic, dois policiais que estavam no interior do veículo, reagiram, houve troca de tiros. O assaltante fugiu a pé e em frente a padaria Cia do Pão tomou uma motocicleta de roubo e fugiu em rumo ignorado.





Na troca de tiros ninguém ficou ferido.





A Polícia Militar foi acionada várias diligências, mas o ladrão não foi localizado.





Fonte: Sobral 24 horas