Bandidos lançam granada contra delegacia em novo atentado nesta segunda-feira

A área está isolda para a retirada da granada no Complexo que abrange três delegacias em Maracanaú.

A onda de ataques a prédios públicos e ao transporte coletivo continua nesta segunda-feira (30) após uma série de atentados no fim de semana. Agora há pouco, a Polícia Militar cercou o Complexo de Delegacias da cidade de Maracanaú e localizou uma granada militar que iria explodir, atingindo a Delegacia Metropolitana, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e o 28º DP. A detonação do artefato poderia ter causado várias mortes e destruição. O prédio está isolado por policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).





Segundo a Polícia, a granada é de fabricação peruana. O artefato teria sido lançado contra a delegacia provavelmente durante a madrugada e, caso houvesse a detonação, as conseqüências seriam graves. A unidade Anti-Bombas do Gate foi acionada para realizar a retirada da granada e, em seguida, realizar sua detonação.





As três delegacias suspenderam o atendimento ao público, pois os prédios foram evacuados por recomendação do Gate.





A área que abrange todo o quarteirão está isolada pela Polícia Militar. Dezenas de curiosos acompanham o trabalho da Polícia.





Ataques





Na última sexta-feira, bandidos atiraram contra a fachada do 27º DP, localizado no bairro João XXIII, no início dos ataques a prédios públicos e privados durante o fim de semana. Já na noite de sábado, por volta de 21 horas, bandidos dispararam centenas de tiros de fuzil contra a Delegacia de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). (Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)