BARBARIDADE: LATROCÍNIO É REGISTRADO NO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ

Um jovem identificado por Francisco Rodrigo Reinaldo, 22 anos, morador da cidade de Massapê, foi assassinado na noite de ontem (4) em uma estrada carroçável situada às margens da CE que liga Massapê/ Ipaguaçu Mirim. As informações apontam que o jovem havia ido a uma agência bancária da cidade de Massapê. O corpo do rapaz foi encontrado na manhã de hoje, dia 05, com várias perfurações a faca, no local havia uma pedaço de madeira (estaca), levando a crê que foi utilizada também no crime. A vítima era bastante conhecida na cidade, era desportista do futebol amador e funcionário da grendene de Sobral. ''Era um cidadão...uma pessoa do bem...trabalhador'', disse um amigo da vítima. A polícia esteve no local colhendo as primeiras informações.





A Polícia Civil de Massapê abriu um inquérito policial para apurar o crime.





Com informações do portal O Sobralense