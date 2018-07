Blitz volante recupera moto roubada em Sobral

Composição da Polícia Militar da (IRSO), recuperou inicio da manhã desta quinta-feira (19), uma motocicleta Honda/Titan 150 de cor preta e com registro de roubo, durante uma blitz volante realizada no Sumaré na periferia da cidade.





Segundo informações, os agentes de segurança foram informados que havia uma motocicleta abandonada numa área do bairro, que poderia ser fruto de roubo. Após localizar a motocicleta, a mesma foi vistoriada e confirmada que se tratava de um veículo roubado poucas horas antes, de um vigilante do Colégio de Ensino infantil situado na Rua Pintor Lemos.





A mesma foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, para serem realizados os devidos procedimentos legais.