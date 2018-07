BOMBA! Adolescente é estuprada por professor de matemática em escola municipal de Sobral

Depois do crime, deprimida, a menina de 14 anos tentou se matar. Gestão Ivo Gomes não prestou nenhum apoio à vítima.

Uma aluna de 14 anos, que estuda no 9º ano no Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dorilene de Arruda Aragão, foi estuprada por um professor de matemática. A mãe chegou a ir à escola pedir uma providência, mas o diretor indagou se era verdade o que a garota contava. Nada foi feito sobre o caso por parte da gestão do prefeito Ivo Gomes. Devido ao trauma, a vítima tentou se matar. O crime vem à tona depois que outro estupro, o de uma criança especial, foi revelado em outra escola do Município.





A menina de excelente comportamento e boas notas desistiu de estudar porque não aguentava mais conviver em sala de aula com o professor estuprador. Segundo depoimento registrado na Polícia, foram pelo menos quatro abordagens ousadas do “melhor” professor da escola.





“Ela era uma menina normal antes disso acontecer”, relata a mãe. Depois da tentativa de suicídio da aluna, em decorrência do trauma, a família decidiu buscar ajuda dos estagiários do curso de psicologia de uma Faculdade particular. A escola e a Secretaria de Educação não ofereceram nenhum apoio à vítima.





Este caso já está sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral. Mas nem todos os crimes chegam ao conhecimento da polícia e o número de estupros em escolas deve ser muito maior, segundo afirmam os especialistas.





