Cachorra é salva de queda do 9º andar de prédio por morador de edifício vizinho; confira vídeo

A cadelinha Mel, da raça shitzu, ficou presa em um vão da sacada do apartamento onde mora e acabou caindo do 9º andar, uma queda de aproximadamente 30 metros, mas foi salva por João Augusto, vizinho de prédio. O salvador afirmou ter ouvido o latido da cadela e foi ver o que tinha de errado. As informações são do portal G1.





No momento da queda, a dona de Mel estava no trabalho. O apartamento fica a Zona Sul de Ribeirão Preto, São Paulo. O zelador do prédio, Paulo Narciso, conta que percebeu o desespero de João Augusto pedindo para entrar no prédio para salvar a cachorra, liberando a entrada.





“Eu fiquei meio sem entender na hora, liberei o portão e saí acompanhando o rapaz. Chegamos lá e constatamos que a cachorra estava enroscada na grade e que iria cair. Eu subi no prédio, mas a proprietária não estava em casa. Quando desci, a moça da limpeza disse que a cachorrinha tinha caído e que ele a tinha pegado”, comentou o funcionário.





O momento, que aconteceu na última quinta-feira, 28, foi registrado por câmeras de segurança. João esticou os braços esperando que conseguisse pegar Mel, mas ele somente conseguiu amortecer a queda e caiu para trás. Mel escapou ilesa ao cair em cima do vizinho e depois saiu correndo sozinha.





“Fiquei alguns segundos no chão, mas foi de alívio. Eu acredito que eu estava no lugar certo e na hora certa. Fiz o que eu podia, o máximo para tentar ajudar. Foi uma ação em conjunto, com o pessoal da portaria, que agiu rápido, para ajudar a cachorra. Foi um final feliz”, comenta o salvador da cadela.

Com informações do portal O Povo