Camilo Santana aluga viaturas policiais por mais de R$ 20 milhões anuais

O Governo do Estado tem alugado viaturas policiais para reforçar a frota de Fortaleza. A ideia é reduzir custos e aumentar a segurança da população. Os carros estão sendo alugados de acordo com a demanda.





A proposta é reduzir os custos, já que a manutenção do veículo fica na responsabilidade da empresa contratada. Outra vantagem apontada pelo Governo do Estado é que, em caso de colisão ou falha mecânica, a viatura deve ser substituída em, no máximo, 24 horas.





O contrato prevê 466 veículos. 266 do modelo Renault Duster. Cada um vai custar, por ano, R$ 38.460,00 de aluguel, totalizando R$ 10.230.360,00. Os outros 200 carros são do modelo Jeep Renegade, com custo unitário de R$ 50.040,00. Valor total: R$ 10.008.000,00. Cento e cinquenta veículos deste modelo já estão nas ruas.





O custo do Jeep Renegade é maior. Se ele fosse substituído pelo Renault Duster, que tem valor de aluguel menor, seria possível contratar 60 veículos a mais.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que esse contrato de locação de viaturas modelo Duster e Renegade foi feito para reforçar policiamento. Segundo o documento, os veículos modelo Renegade, que são alugados por um preço mais elevado, devem ser empregados em locais com acesso mais difícil, como dunas e estradas vicinais, que são vias geralmente sem pavimento que ligam pequenas localidades rurais, distritos e áreas do interior. Já o modelo tipo Duster, que custa menos, deve ser usado nas cidades, incluindo a capital, com terrenos de melhor acessibilidade.