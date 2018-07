Capistrano recebe mais R$ 482 mil para custeio da Saúde

Mais um município cearense contemplado com recurso para investimento na área da saúde. Dessa vez, Capistrano, no Maciço de Baturité. O Fundo Nacional de Saúde divulgou a ordem bancária no valor de R$ 482 mil para investimentos na área da saúde.





O recurso, proveniente de emenda individual do parlamentar cearense, Moses Rodrigues (MDB/CE), e que será aplicado no custeio da saúde pública do município serrano, integra o pacote de emendas destinadas pelo deputado, cuja soma já supera a casa dos R$ 200 milhões.





“A saúde pública do Estado carece de investimentos, por isso tem sido uma prioridade em minha pauta de trabalho. A Prefeita Inês Oliveira é uma parceira que mantem um diálogo permanente sobre as demandas da saúde do município de Capistrano, e entre as necessidades imediatas que são tratadas, recursos para custeio”, destacou Moses Rodrigues.