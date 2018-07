Capturado bandido que teria ordenado a chacina que deixou 14 mortos no "Forró do Gago"

Policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam), do Batalhão de Policia de Choque (BPChoque), capturaram nesta quinta-feira (5), em Fortaleza, um dos bandidos mais procurados do estado, apontado como chefe de uma facção criminosa que teria ordenado a maior chacina já ocorrida no Ceará, quando 14 pessoas – oito mulheres e seis homens – foram executados, a tiros, em uma casa de shows conhecida como “Forró do Gago”.





O homem preso foi identificado como Misael de Paula Moreira, o “Afeganistão”, um dos chefes da facção Guardiões do Estado (GDE). Na tarde desta quinta-feira (5), o bandido foi localizado nas proximidades do Ginásio Poliesportivo da Parangaba. Estava em um veículo modelo Jeta. Ao perceber a aproximação dos PMs, o bandido tentou fugir, mas não teve êxito. Com ele foi apreendida uma pistola de calibre 9 milímetros, munições de reserva além de aproximadamente R$ 1,5 mil em espécie. Seria dinheiro oriundo do tráfico de drogas.





Misael de Paula Moreira foi encaminhado à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde deverá ser interrogado acerca do seu envolvimento na matança ocorrida na madrugada do dia 27 de janeiro último, no bairro Cajazeiras.





Naquele dia ocorria uma festa no “Forró do Gago” que estaria sendo promovida pela facção criminosa Comando Vermelho (CV). Seria uma “comemoração” pelo assassinato do dono de outra casa de forró (“Forró do Damásio”), morto pelo CV. Ao saberem disso, os bandidos da GDE prepararam a emboscada e se armaram com pistolas, espingardas, submetralhadoras e fuzis. Invadiram o forre e mataram oito mulheres e seis homens.





Nomes





Nas investigações realizadas pela DHPP, 13 pessoas foram responsabilizadas pela chacina. São elas: Djair de Souza Silva, o “De Deus”; Noé de Paula Moreira, o “Gripe Suína”; Auricélio Sousa Freitas, o “Celinho”; Zaqueu Oliveira da Silva, o “H20”; Misael de Paula Moreira, o “Afeganistão”; Renan Gabriel da Silva, o “Biel”; Frandisco Kelson Ferreira do Nascimento, o “Susto”; Joel Anastácio de Freitas, o “Gaspar”; Ruan Dantas da Silva, o “RD”; Fernando Alves de Santana, o “Robin Hood”; Ayalla Duarte Cavalcante, o “Zóio”; e uma adolescente de 17 anos, além de um jovem de 18 anos que na época do crime era menor.





Oito já estavam presos e um em liberdade concedida pela Justiça. Estavam foragidos Misael e Auricélio. Misael agora está preso.





(Fernando Ribeiro)