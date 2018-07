Ceará perde para Internacional e se complica no Brasileirão

O Ceará perdeu para o Internacional, nesta segunda-feira (23), em Porto Alegre. A partida terminou 1 a 0 para o Colorado. William Pottker marcou o gol da vitória da equipe gaúcha.





Assim como a temperatura em Porto Alegre, o primeiro tempo foi frio. Internacional e Ceará faziam um jogo sonolento no Beira-Rio. A proposta do Vovô era clara: organização defensiva antes de atacar.





O Internacional, por sua vez, possuía a posse de bola, mas não conseguia encontrar espaços para entrar na defesa alvinegra.





O jogo seguiu sem emoções até os 38 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Rossi arrancou pela esquerda, se livrou de dois jogadores e finalizou no travessão de Éverson. O lance serviu para animar os torcedores, que enfrentavam uma temperatura de 12°C, na fria Porto Alegre. A oportunidade foi a única que levou perigo em todo o primeiro tempo.





O segundo tempo começou movimentado. O Vovô voltou mais disposto a incomodar a equipe colorada. Os primeiros dez minutos foram abertos, Inter e Ceará encontraram espaços para finalizar. Entretanto, nada que levasse muito perigo aos goleiros.





A etapa final seguia como os primeiros 45 minutos, sem muitas emoções. O jogo começou a mudar quando o técnico da equipe gaúcha, Odair Hellmann, colocou D’Alessandro e Leandro Damião em campo. O Colorado passou a ganhar profundidade no terreno alvinegro e as chances apareceram.





Aos 30 minutos, Nico López recebeu a bola de Leandro Damião, o atacante uruguaio finalizou no meio da área. O goleiro Éverson rebateu nos pés de William Pottker que, sozinho, empurrou para o gol. Festa no Beira-Rio.





O Ceará seguiu sem criar boas oportunidades ofensivas. O time gaúcho apenas administrou o jogo para conquistar mais três pontos na Série A. O Vovô volta de Porto Alegre precisando de um bom resultado no próximo jogo, em casa, diante do Fluminense. A partida acontece no Estádio Presidente Varga, no próximo sábado (28), às 16h. (Tribuna do Ceará)