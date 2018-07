CIDADÃO DENUNCIA QUE COMPROU BOLO MOFADO EM PADARIA NA CIDADE DE SOBRAL

"Oi, boa noite. Gostaria de fazer uma reclamação. Ontem 18 de Julho 2018, comprei um bolo na padaria princesa do norte, quando cheguei em casa minha esposa partiu o bolo e comeu um pedaço. Ao perceber o gosto estranho verificamos e constatamos que o referido bolo apesar de estar com a data de fabricação de 18/07/18 na etiqueta, está estragado. Esse bolo deve ter no mínimo cinco dias que foi fabricado. A vigilância sanitária deveria dá uma passadinha na padaria. Isso é um total desrespeito ao cliente.





Estou enviando porque sei da seriedade do trabalho do site Sobral 24 horas.

Se for necessário confirmar minha identidade pode me ligar. Obrigado. Minha intenção é alertar as pessoas. Obrigado.