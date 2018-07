Clínica de Psicopedagogia do UNINTA oferece suporte a estudantes na construção da aprendizagem

Buscando promover aos seus estudantes a melhor experiência durante a graduação, o Centro Universitário Inta (UNINTA) disponibiliza uma Clínica de Psicopedagogia com atendimentos gratuitos. A clínica atua na prevenção de possíveis problemas de aprendizagem que possam vir a prejudicar o desempenho dos acadêmicos nos estudos, oferecendo orientações, aconselhamentos e apoio psicológico.





A coordenadora da clínica, Profa. Ma. Léa Barbosa de Sousa, explica que “a Clínica de Psicopedagogia objetiva acolher alunos, avaliar, intervir, encaminhar e acompanhá-los durante seu período de graduação e, se for necessário e oportuno, nos Cursos de Pós-graduação oferecidos pelo UNINTA, além de criar um suporte para os docentes no acesso e promoção da construção do conhecimento e estabelecimento de vínculos importantes para a autorização do saber criativo, crítico e reflexivo.”





De janeiro a junho deste ano de 2018, a Clínica de Psicopedagogia do Centro Universitário Inta (UNINTA) recebeu 213 acadêmicos que buscavam atendimento. O balanço semestral da clínica totalizou 858 sessões. A demanda maior está relacionada às dificuldades de aprendizagem.





Ainda de acordo com a Profa. Léa, a clínica está apta a atender diferentes queixas, que podem envolver desde problemas emocionais, de atenção, concentração e memória, que afetam a aprendizagem, até Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dislexia, transtorno de escrita (disgrafia), entre outras.





A Clínica de Psicopedagogia do UNINTA foi inaugurada em 2007 e conta com a Direção da Profa. Dra. Marisa Pascarelli Agrello, Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, e com a coordenação da Profa. Ma. Léa Barbosa de Sousa.





Atualmente, a clínica disponibiliza 6 terapeutas, 1 psicóloga e 1 fonoaudióloga. Os atendimentos, que são gratuitos e disponíveis a todos os estudantes do UNINTA, acontecem de segunda à sexta-feira, no 1º andar do prédio Sede I, nos turnos manhã, tarde e noite. Para agendar uma sessão, os interessados podem ligar para o número (88) 998513000 ou marcar presencialmente.