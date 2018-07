COLEÇÃO DE MULTAS BIZARRAS EM SOBRAL!

Em Sobral, no Ceará, a ordem é arrecadar com multas a todo custo. "Aqui, qualquer um pode multar, até o office boy da Guarda Municipal, ou até mesmo o motorista do Secretário Erlânio Matoso" denuncia um funcionário público. Este último anda irregularmente com um bloco e vem usando para aplicar multas em veículos de quem se posiciona contra a atual administração municipal.





Os moradores de Sobral andam indignados com as frequentes multas "bizarras", aplicadas por agentes da Guarda Municipal, e muitos vem se manifestando nas redes sociais. "O pior é que nem adianta recorrer porque eles só revogam as multas de funcionários da prefeitura", denuncia um motorista que preferiu não se identificar por medo.





As reclamações vão desde multas inexistentes a outros absurdas como a que foi aplicada alegando o uso de buzina prolongada, ou multam até mesmo com o veículo estacionado em local permitido. Há relatos de multas que chegam ao valor de R$ 5.000 (cinco mil reais).





No bairro Expectativa, moradores tomaram um susto quando agentes de trânsito desembarcaram de uma viatura da Guarda Municipal por volta das 20 horas e passaram a multar os carros estacionados. Nem mesmo o Fiesta de um policial do Raio escapou e foi multado. Na multa, a justificativa era que o veículo estava distante do meio fio, confira.









Quem pode e quem não pode ser multado em Sobral?





"Eu já tenho um book de multas e não posso pagar, peguei multa até enquanto eu estava dormindo, num sábado as 8 horas da manhã", conta a motorista aflita com o excesso de pontos na carteira.





No sábado 10 de junho, políticos comemoravam um aniversário por volta das 10 horas da manhã, no Beco do cotovelo, no centro da cidade. Os agentes tinham ordem para fazer "vista grossa", e estavam impedidos de aplicar multas no entorno do centro. Veículos foram fotografados e filmados estacionados em cima de faixas de pedestres embaixo do "nariz" dos guardas, outros estacionados em vagas para deficientes físicos por horas, mas ninguém foi incomodado pela fiscalização. A reclamação chegou até o CIOPS, mas "tava tudo liberado". Não teve a mesma sorte a motorista Ivete Aragão, ela foi multada quando passava pelo mercado público da cidade. A infração, segundo foi descrita pelo agente foi por USAR A BUZINA PROLONGADA, ela relata que estava em casa dormindo e detesta buzinar.



FONTE: WELLINGTON MACEDO