Concurso da PRF pode dobrar nº de vagas e chegar a 1.000; edital perto de sair

A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, incluindo auxílio-alimentação. Minuta do edital já está pronta e deve atender 11 estados.

Com edital previsto para julho, o concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) poderá demorar a sair, após o pedido do diretor-geral da instituição Renato Dias em dobrar para 1.000 o número de vagas abertas.





A solicitação já foi encaminhada para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e deverá sair alguma sinalização nos próximos dias.









Aposentadoria





A necessidade da Polícia Rodoviária, segundo levantamento de Renato Dias, é de 3.000 novos servidores. Mesmo que haja edital autorizado para 500 ou 1.000 oportunidades, a expectativa é grande de novos servidores no cadastro de reserva serem convocados. A estimativa é que, somente este ano, 2.000 servidores se aposentem.









Salário a partir de R$ 9,9 mil





Autorizado em fevereiro para 500 vagas, o certame da PRF irá realizar processo seletivo para o cargo de policial rodoviário federal, que exige nível superior, em qualquer área de formação, e - no mínimo - Carteira Nacional de Habilitação categoria "B". A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, incluindo auxílio-alimentação.





As vagas devem ser distribuídas, preferencialmente, para os estados do Acre, Amapá, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A minuta do edital já está pronta desde 2016.









Último concurso em 2013





O último concurso público para o cargo de policial rodoviário ocorreu em 2013 e foi organizado pelo Cespe/UnB com prova objetiva, exame discursivo, teste de capacidade física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação social e análise de títulos. A fase objetiva teve 120 questões (50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos).









O conteúdo programático foi formado por conteúdo de:





língua portuguesa





matemática





noções de direito constitucional





ética no serviço público





noções de informática





noções de direito administrativo





noções de direito penal





noções de direito processual penal





legislação especial





direitos humanos e cidadania