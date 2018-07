COREAÚ-CE: CORPO DE UM HOMEM É ENCONTRADO COM PERFURAÇÕES A BALA

Na manhã desta sexta-feira, dia 6, o corpo de um homem com sinais de perfuração a bala foi encontrado na zona rural do município de Coreaú, que dá acesso ao distrito de Volta. A vítima foi identificada como André Leone Gomes, 31 anos, natural de Coreaú.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local do crime, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o crime.

Vítima





Fonte: Sobral 24 horas