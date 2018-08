Em Parceria com a Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania, na pessoa da Assistente Social, Dra Janaína, foi realizado o encontro com os motoristas da rede municipal, com o intuito de orientá-los sobre os cuidados ao transportar crianças, de acordo com o ECA- (Estatuto da Criança e Adolescente).

Veja mais sobre: outros