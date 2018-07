Cotam prende bandidos do PCC com armas e evita chacina no bairro Vila Velha

Os criminosos confessaram que haviam saído de Caucaia com a missão de matar desafetos na Vila Velha. A Polícia suspeita que o bando iria vingar o assassinato de um chefe de quadrilha aliado da facção dos suspeitos.









Uma rápida ação policial realizada na madrugada desta quarta-feira (25) pela Polícia Militar evitou que o Ceará registrasse uma nova matança de pessoas, o que representaria a oitava chacina do ano no estado. Uma patrulha do Comando Tático Motorizado (Cotam), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), capturou três bandidos que portavam armas de grosso calibre e estavam prontos para cometer a chacina nas ruas do bairro Vila Velha, na zona Oeste da cidade.





Os policiais faziam um patrulhamento na Área Integrada de Segurança Oito (AIS-8) e ao entrar nas ruas e becos do bairro Vila Velha se depararam com três bandidos fortemente armados. O cerco foi realizado incontinenti. Houve troca de tiros, mas os suspeitos acabaram se rendendo ao perceber que não haveria possibilidade de fuga.





Detidos, eles revelaram que pertencem à facção PCC e que saíram de Caucaia para Fortaleza com a missão de assassinar desafetos de outro grupo rival no bairro Vila Velha. A Polícia suspeita que o trio estivesse em busca de vingar a morte do bandido Raimundo Cláudio Andrade Deodato Júnior, o “Gaza”, líder da quadrilha dos “Gafanhotos”, assassinado na noite de sábado último (21). “Gaza” comandava o grupo ligado à facção Guardiões do Estado (GDE), aliada ao PCC na guerra contra o Comando Vermelho (CV).





Com os três bandidos presos, os policiais do Comando Tático Motorizado apreenderam uma espingarda de calibre 12 (escopeta), um revólver calibre 38 e uma pistola de calibre 380. Além de confessarem o plano de executar a morte de desafetos, os bandidos agora deverão ser investigados por assassinatos, tráfico de drogas e associação criminosa.





Via Cearanews7