Crateús: Deputado Moses participa de visita à CODEVASF

Nesta quinta-feira, 12, o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE), esteve na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) em Crateús, no interior do Estado do Ceará.





Atendendo a um convite do Presidente da Companhia, Avelino Neiva, a visita foi acompanhada pelo Superintendente, Ocelo Rocha, e pelo responsável pelo escritório no Estado, Leandro Aguiar. No local, o parlamentar cearense assistiu a apresentação das ações desenvolvidas, dos recursos aplicados e do planejamento para os próximos anos.





"Hoje tive a oportunidade de participar ao lado de lideranças locais da região da apresentação das ações da CODEVASF. Entre os objetivos dessa visita, atração de investimentos públicos para a construção de obras de infraestrutura, para a implantação de projetos de irrigação e de aproveitamento racional dos recursos hídricos”, destacou Moses Rodrigues.





A agenda no município de Crateús foi acompanhada pelo Prefeito de Carnaubal, Ademir Martins, pela primeira-dama, D. Eliane, além do gerente regional da Ematerce, Jorge França, e do gerente do SEBRAE Regional Crateús, Luís Gonçalves.









Saiba mais





A CODEVASF é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional que promove o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim com a utilização sustentável dos recursos naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e social.





A empresa é reconhecida, principalmente, pela implantação de polos de irrigação, investe também na aplicação de novas tecnologias, diversificação de culturas, recuperação de áreas ecologicamente degradadas, capacitação e treinamento de produtores rurais, além da realização de pesquisas e estudos socioeconômicos e ambientais, entre outras ações.





A CODEVASF atua em 21 municípios no Estado do Ceará. A maior porção do Estado onde CODEVASF se faz presente é a bacia hidrográfica do Parnaíba, 19 municípios. Na bacia hidrográfica do São Francisco, 2 municípios. São eles: Ararendá, Carnaubal, Crateús, Crato, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga, Quiterianópolis, Salitre, São Benedito, Tamboril, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará.