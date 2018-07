Criança mata "melhor amigo" ao manusear espingarda do pai no Ceará

O pai da criança, que é dono da arma, foi preso pela polícia.





Na segunda-feira (2) no distrito Boqueirão, na zona rural de Boa Viagem, no Ceará, uma criança de 11 anos morreu após levar um um tiro de espingarda no momento em que brincava com o "melhor amigo". O pai da criança, dono da arma, foi preso por omissão de cautela e porte ilegal de arma de fogo.

Espingarda usada pela criança (Crédito: Polícia Militar )





"O pai da criança que atirou estava no roçado e correu pra casa quando escutou o barulho do tiro. Quando ele chegou, a criança já estava morta; o tiro atingiu uma região vital, entre o pescoço e ombro", informou um policial presente na ocorrência.





Ainda segundo o policial, o homem estava ciente de que crianças brincavam na casa e tinham acesso à espingarda. "O garoto que fez o disparo sem querer era melhor amigo da criança que morreu, e eles brincavam inocentemente com uma espingarda que foi deixada em local de fácil acesso. Uma arma, se for de posse legal, tem que ser mantida fora do alcance das crianças."





(Portal Meio Norte)

Crédito foto: Polícia Militar )