CRUELDADE! ADOLESCENTE DE APENAS 14 ANOS É ASSASSINADA A BALA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS, EM SOBRAL

Na noite desta sexta-feira (27), por volta das 20:00h, na rua Raimundo Alves, bairro Terrenos Novos, uma adolescente de apenas 14 anos foi assassinada a bala. Os tiros atingiram a cabeça da jovem, que morreu no local. A vítima foi identificada como Ana Zélia Sales Alves, residia na mesma rua em que ocorreu o homicidio.



Os autores do crime estavam em uma motocicleta e fugiram em rumo ignorado.



As Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime, realizando os procedimentos de praxe.



A Perícia esteve no local e recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.



A Polícia Civil irá investigar a autoria e motivação do crime, através de inquérito policial.

Confira os detalhes com Olivando Alves:.