DELEGADO SOBRALENSE COMANDA GRANDE APREENSÃO DE DROGAS NO PARÁ

A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI/Baixo Tocantins) com o apoio do investigador da Delegacia de Breves, realizaram, na data de hoje (17.07.2018), a prisão dos indivíduos identificados pelos nomes JOÃO JAIRO OLIVEIRA LEMOS e JOSÉ DE RIBAMAR DE OLIVEIRA MARQUES, com os quais foram encontradas a quantidade aproximada de 42kg de substâncias entorpecentes, divididos em 36 (trinta e seis) tabletes, sendo 18 (dezoito) tabletes de cocaína e 18 (dezoito) tabletes da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “OXI” (cocaína petrificada misturada com outras substâncias).





As investigações se iniciaram com a finalidade de investigar o tráfico de drogas na linha hidroviária que faz o percurso Manaus/AM - Belém/PA e, consoante informações repassadas, referidas drogas estariam sendo transportadas no fundo falso de dois móveis, os quais eram transportados no interior de um navio que teria atracado no Porto Palmeiraço, Cidade Velha, neste Município de Belém/PA.





Informou-se, ainda, que ambos os indivíduos estão sendo autuados em flagrante delito por infração aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas).





Fonte: Sobral 24 horas