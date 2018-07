DENÚNCIA: VERGONHA! PACIENTES DA SANTA CASA DE SOBRAL NÃO TEM ÁGUA PARA BEBER!

Internauta denuncia que está há dois dias com seu filho no hospital Santa Casa de Sobral, e que o hospital não disponibiliza água para beber.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia gostaria de fazer uma denuncia estou aqui na santa casa de sobral a dias com meu filho internado só que estamos passando por um problema aqui a área da pediatra não tem uma gota de água no garrafão as crianças estão com sede desde madrugada se quisermos da água para as crianças tem que sair pra comprar lá fora aqui tem maes que mal tem condições ter algum trocado pra comer aí vai ter que fica comprando água isso é inadimicivel aqui é uma mãe da pediatria









Poste o mas rápido possível se puder obg."