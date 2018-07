Deputado Federal Moses Rodrigues participa de eventos em Sobral, Meruoca e Poranga

O último final de semana a agenda do deputado federal Moses Rodrigues (MDB) foi marcada por reuniões com apoiadores da sua pré-candidatura. No sábado pela manhã, o parlamentar esteve no distrito sobralense de Caracará, ao lado do vereador Zezão (MDB), na localidade de Vila Barroso. A reunião com moradores aconteceu na presença das lideranças locais Gretchen, Paula, Cláudia, Sandra e Emídio

Após o evento visitou o empresário de Sobral, Waltinho, que celebrou mais um ano de vida junto aos amigos e familiares. No período da noite, através de convite do educador Adriano Aguiar, foi à vez de prestigiar o encerramento dos festejos da Sagrada Família, padroeira do município de Poranga.

Já no domingo, o deputado sobralense esteve no mercado municipal da cidade de Meruoca, onde caminhando com o ex-prefeito da cidade, Carlos José, os vereadores locais Rubinho e Márcia Pimenta (vereadora), além das lideranças Jeovani, Nildo e Joel, pode conversar com os comerciantes e usuários do equipamento sobre aspectos da economia local e os desafios da geração de emprego na região. Na ocasião, Moses Rodrigues prestigiou os festejos de Nossa Senhora das Graças, padroeira do distrito de Anil.

Nas redes sociais, o deputado ainda enviou uma mensagem de felicitação aos filhos de Campos Sales, que comemoraram os 119 anos da cidade. ”Terra de gente forte, trabalhadora, abençoada por Nossa Senhora da Penha. Neste domingo quero prestar minha homenagem a todos os moradores de Campos Sales”.