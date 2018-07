Deputado Moses participa de lançamento do Laboratório Integrado de Segurança Pública (Lisp)

Nesta quinta-feira, 05, o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE) participou, em Fortaleza, do lançamento do Laboratório Integrado de Segurança Pública (Lisp), projeto pioneiro no país e que deve ser o maior laboratório de integração em segurança pública da América Latina.

"O Lisp foi baseado em um projeto de combate ao crime desenvolvido pela PRF e deverá pesquisar e desenvolver tecnologias que rompem com os padrões, sendo um modelo revolucionário e inovador", destacou Moses Rodrigues.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o equipamento, que será formado por 220 estações de trabalho, em uma área com cerca de 5.000 m2 (metros quadrados), localizado na atual sede da PRF, contará com cerca de 250 pesquisadores, que desenvolverão ações e projetos na área da segurança pública para a região Nordeste do país.





A solenidade foi presidida pelo Ministro de Estado de Segurança Pública, Raul Jungmann, e contou com presença do Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, do Governador do Ceará, Camilo Santana, dos Deputados Federais Chico Lopes, Odorico Monteiro e Cabo Sabino, do Deputado Estadual, Danniel Oliveira, do Diretor Geral da Polícia Rodoviária Federal, Renato Antônio Borges Dias, do Superintendente Regional da PRF no Ceará, Inspetor Marcos Sena, do Chefe do Posto da PRF em Sobral, Breno Queiroz, além de representantes das Polícias Civil e Militar, e da Procuradoria Geral de Justiça e Defensoria Pública.









Sobral





Nesta sexta-feira, 06, acontecerá em Sobral, no Norte do Estado, a solenidade de entrega de novas viaturas para a unidade da Polícia Rodoviária Federal. Um dos veículos foi adquirido através de emenda individual do Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE) destinada ao reaparelhamento da PRF no Estado. O evento será realizado às 10 horas, na sede da PRF, localizada na BR-222 (Km 221).