DERRAMAMENTO DE SANGUE: Fim de semana violento deixou 32 pessoas assassinadas no Ceará

Trinta e duas pessoas foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana. A maioria dos crimes aconteceu em Fortaleza, onde 14 pessoas foram mortas entre sexta-feira (29) e o domingo (1º). Já na Região Metropolitana da Capital, foram seis homicídios. No Interior, 12 homicídios ocorreram no período, sendo oito em Municípios do Interior Norte e quatro no Interior Sul.





Em Fortaleza, os 14 assassinatos ocorreram nos seguintes bairros: Floresta (2), Parque Dois Irmãos (2), Presidente Vargas, Barra do Ceará, Vila Velha, Bom Jardim, Vicente Pinzón, Messejana, Granja Lisboa, Jardim Iracema, Siqueira e Montese.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), seis pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Maranguape (3), Maracanaú (2) e Chorozinho.





Sertão





No Interior Norte, 10 crimes de morte foram registrados nas últimas 72 horas, nos seguintes Municípios: Santa Quitéria (3), Itarema (2), Morrinhos, Poranga, Coreaú, General Sampaio e Tianguá. Já no Interior Sul foram apenas dois casos, em Morada Nova e Jaguaretama.





Entre as vítimas dos assassinatos está uma mulher. A vítima foi identificada apenas por Kellyanne. Na madrugada de domingo (1º), o corpo dela foi encontrado nas margens de uma estrada vicinal na localidade de Boiadas, na zona rural do Município de Coreaú (a 275Km de Fortaleza).





Em Santa Quitéria (a 217Km de Fortaleza) , três pessoas foram mortas durante o fim de semana. O primeiro crime ocorreu por volta de 15h30 de sábado (30), quando o jovem Cleison Lima Dias, 21 anos, conhecido por “Ratinho”, ex-presidiário, foi morto, a tiros. A casa dele, localizada no bairro Piracicaba, foi invadida pelos criminosos.





O segundo crime na cidade aconteceu por volta de 6 horas do domingo e teve como vítima Luiz Carlos Alves dos Santos, 18 anos. Ele foi assassinado, a tiros, no bairro Cohab.





O terceiro crime foi registrado por volta de 11 horas de domingo, quando o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com marcas de tiros próximo a uma ponte na localidade de São Pedro, na zona rural de Santa Quitéria. Nos bolsos do morto a Polícia encontrou um bilhete com o endereço de “Ratinho”, o primeiro a ser assassinado naquela cidade no fim de semana. A Polícia suspeita que a vítima tenha participado do primeiro crime.





(Fernando Ribeiro)