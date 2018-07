Detento morre vitima de esfaqueamento na cadeia pública de Santana do Acaraú e autor do crime foge serrando as grades

Um desentendimento entre membros de facções criminosas rivais, causou a morte de Elissandro Profiro Alves, ele foi ferido gravemente na manhã de sábado (7) durante o banho de sol dos detentos da cadeia pública de Santana do Acaraú, a vítima foi ferida a faca com um corte do abdômen por volta das 10h10min e socorrida as pressas ao hospital da cidade, foi transferido para a Santa Casa de Sobral e veio a óbito nesta madrugada de domingo (8), declarou a PM a nossa reportagem.

Elissandro Profiro Alves veio a óbito nesta madrugada na Santa Casa de Sobral - Foto: Divulgação





Fuga - Ainda segundo a PM, o autor do homicídio Geraldo Rodrigues de Souza Filho (Gerardinho – preso desde o dia 19 de abril de 2017), fugiu nesta madrugada cerrando as grades da cela onde estava, essa é a segunda vez que o detento foge, ele faz parte da organização criminosa comandada por Belon e realizava diversos assaltos na cidade. A população deve ficar em alerta e informar a PM sob qualquer suspeita de onde ele possa estar escondido através do numero 88 99797-8835.

Geraldo Rodrigues de Souza Filho (Gerardinho) é o autor do crime e fugiu da cadeia - Foto: Divulgação

Fonte: Tribuna dos Vales