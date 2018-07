Direção da Santa Casa recebe reconhecimento do Governo do Ceará pela contribuição aos transplantes no Estado

Na manhã desta terça-feira (24/07), durante a reunião ordinária da Mesa Diretora da Santa Casa de Misericórdia (SCMS), conduzida pelo Bispo Dom José Luiz de Vasconcelos (Provedor/SCMS), foram apresentados os certificados de reconhecimento do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde (SESA), pela relevante contribuição do hospital à causa dos transplantes no Ceará.

Dr. Cadmo Silton, Pe. Bosco Linhares, Dom Vasconcelos, Pe. Júnior Melo e Dr. David Carneiro apresentam certificados de reconhecimento da SESA/CE





Com a presença do Padre Francisco Júnior Melo (Diretor Geral/SCMS), Padre Bosco Linhares (Diretor Financeiro/SCMS) e os médicos Dr. Joaquim David Neto (Diretor do Hospital do Coração) e Dr. Cadmo Silton Portela (Assessoria Médica/SCMS), Dom Vasconcelos apresentou os certificados emitidos pela Central de Transplantes do Ceará, em comemoração aos seus 20 anos de atividades voltadas para o transplante de órgãos no Estado. Na ocasião, além da Direção Geral do hospital, também receberam a honrosa distinção as equipes de Transplante de Córnea e do Banco de Olhos, bem como a Comissão Intra-Hosptalar de Doação de Órgãos e Transplantes de Tecido (CIHDOTT).

Para Dom Vasconcelos, o reconhecimento do Governo do Estado Ceará/SESA à Santa Casa de Sobral,através da Central de Transplantes, é um gesto que motiva todos os colaboradores do hospital, para o trabalho de salvar vidas com muito afinco e dedicação, desde os membros da direção ao mais simples funcionário. "Mesmo com tantas dificuldades e atribulações, a Santa Casa vem cumprindo a sua missão de salvar vidas e tudo que diz respeito à vida é importante para nós. Por isso, estamos muitos felizes com este reconhecimento do trabalho do hospital em benefício dos mais carentes, dando uma nova oportunidade de vida a muitos irmãos através dos transplantes de órgãos", destacou Dom Vasconcelos.









Filantrópico

Transplante de córnea na Santa Casa de Sobral





A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), fundada em 1925, é um hospital filantrópico de caráter regional com 100% de sua área instalada a serviço do Sistema Único de Saúde (SUS). É instituição hospitalar de referência para toda a zona norte do estado do Ceará, que conta com uma população de aproximadamente 1.720.000 habitantes, oriundos de 55 municípios. O hospital dispõe de 395 leitos, ocupando uma área física de 67.000 m2, com corpo clínico e assistencial composto por 1.886 funcionários. A Santa Casa também é Hospital de Ensino, certificado pelos Ministérios da Saúde e da Educação (MS/MEC) através da Portaria Interministerial 2.576 de 10/10/2007. Além de ser referência nas diversas especialidades médicas da atenção à saúde secundária e terciária, a Santa Casa se destaca pelo pioneirismo no transplante de córneas e na doação e captação de órgãos e tecidos.