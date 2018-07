Enel disponibiliza mais de 2 mil locais para receber pagamentos de contas de energia

As casas lotéricas deixarão de receber contas de luz a partir de 5 de agosto. A medida ocorre após encerramento de contrato entre a Enel e a Caixa Econômica Federal.





A medida é motivada pelo encerramento do contrato de arrecadação da Caixa Econômica Federal, devido ao ajuste de 40% proposto pela Caixa na tarifa cobrada para receber as faturas nas casas lotéricas.





Como alternativa às lotéricas no Ceará, que contavam com 377 pontos, a Enel disponibilizará mais de 2 mil agentes arrecadadores no Estado para pagamento das contas de luz, como supermercados, farmácias e grandes comércio.





No site da Enel , é possível verificar o local de pagamento de cada bairro de Fortaleza. Ainda é disponibilizada a possibilidade de cadastrar as contas em débito automático pelo site da companhia, pela central de atendimento ou em uma das lojas de atendimento da distribuidora.





Os clientes que não optarem por débito automático também podem pagar suas faturas por meio do serviço de Internet Banking e canais de autoatendimento dos banco conveniados (Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Caixa Econômica Federal).





(Tribuna do Ceará)