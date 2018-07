Equipamentos de segurança foram entregues para reforçar o serviço de patrulha de Sobral

Nesta quarta-feira (4), em comemorações aos 245 anos de Sobral, a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, juntamente com o prefeito Ivo Gomes, inauguraram em solenidade na Praça Coluna da Hora, o sistema de videomonitoramento com 20 câmeras dispostas pela cidade, que integrarão a cidade ao sistema de câmeras da segurança pública do Ceará.





As câmeras tem giro de 360 graus e tecnologia para ler placas de veículos, além de uma sala interna de controle na sede da CIOPS.





No evento, os municípios que integram a 14º Área de Segurança Integrada (AIS), na região norte, Incluindo Sobral, também receberam 33 viaturas com tablets para monitoramento das operações em tempo real, em substituição aos TMDs (Terminais Móveis de Dados), dotados com GPS para traçar as rotas percorridas das viaturas e realizar o rastreamento das ocorrências que reforçarão a segurança nos municípios.





Na ocasião, o prefeito Ivo Gomes, entregou 2 novas viaturas modelo Duster e 13 motocicletas à Secretaria da Segurança e Cidadania do município, para ampliar a frota da Guarda Civil Municipal. O investimento totaliza R$ 461.948,76 do orçamento próprio do município. (Blog Célio Brito)