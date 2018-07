O povoado começou a se desenvolver a partir de 1881, com a passagem da Estrada de Ferro de Sobral, cuja construção foi iniciada em 14 de setembro de 1878. A estação de Massapê foi inaugurada em 31 de dezembro de 1881. Por esse tempo moradores das terras vizinhas e migrantes que vieram do Amazonas, fixaram residência no local, onde hoje está situada a cidade, e aí construíram as primeiras moradias.





Via Joscel Vasconcelos

Foto IBGE s/data