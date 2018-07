Estudantes do Ceará já podem se inscrever para mais de 45 mil bolsas de estudo

As vagas são para o segundo semestre e os descontos chegam a 70%.

Comece estudar ainda este ano! O Educa Mais Brasil está inscrevendo estudantes interessados em bolsas para faculdades. Em todo o Brasil são ao menos 500 mil oportunidades disponíveis, o auxílio chega a 70% de desconto.





As vagas abrangem cursos EAD e presenciais, em faculdades como Estácio, Unopar, Unip, Anhanguera, Uniasselvi, entre outras. No Ceará são mais de 45 mil oportunidades. Confira as bolsas em Sobral: https://www.educamaisbrasil.com.br/faculdades-e-universidades/ce/sobral





“A bolsa de estudo é uma forma viável de formação e preparação para o mercado de trabalho, justamente porque traz mais segurança financeira: ao ser contemplado o estudante utiliza o desconto concedido sem ter que acumular dívidas futuras”, explica Andréia Torres, diretora de Expansão e Relacionamento do programa.





Os interessados nas vagas devem acessar o site www.educamaisbrasil.com.br , escolher o nível de escolaridade pretendido, buscar pela cidade de interesse, modalidade, curso ou instituição. A diretora ainda ressalta: “Para concorrer à bolsa não é necessário ter feito o Enem, nem comprovar renda ao programa”.





A aprovação pode ser consultada pelo Portal do Aluno, no site do programa ou na central de atendimento: para Capitais e Regiões Metropolitanas 4007-2020 ou para demais localidades 0800 724 7202 (também disponível para WhatsApp).





