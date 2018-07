Ex de Safadão após acordo de pensão: "Missão cumprida"

Mileide Mihaile se manifestou através do Instagram neste sábado (28).



Mileide Mihaile usou sua rede social neste sábado (28) para falar sobre a revisão da pensão que Wesley Safadão pagava a seu filho, Yhudi, de 7 anos, acordada na manhã desta sexta-feira (27) na 12ª Vara de Família do Fórum Clóvis Beviláqua, na capital cearense. "Gratidão a Deus por permitir viver tantos lindos milagres, à minha família, aos meus seguidores e fãs, às minhas intercessoras espirituais, aos meus amigos e à minha maior fonte de energia, força e resiliência: meu filho!", escreveu ela, que também usou as hashtags "gratidão", "paz", "livre", "leve", "missão cumprida", "honra", "amor", "respeito ao próximo", "fidelidade de Deus", "humildade" e "filho amado".



No Fortal, Safadão também falou sobre a decisão judicial. "Estou muito feliz, foi um resultado que a gente pensou no bem do Yhudi, na integridade dele. Como falei nunca, foram só dez salários-mínimos (de pensão). Em 2015, eu passei a ofertar muitas coisas por fora", explicou o músico.



No início de junho, o cantor pediu a revisão de pensão do garoto - que na ocasião ganhava R$ 9 mil por mês e passou a receber menos quando Safadão passou a descontar da quantia total o valor da escola do menino, de R$ 2,6 mil. O valor acordado agora é o mesmo que ele já pagava, informalmente, desde 2015. "Ficou bom porque eu queria que fosse regularizado. Ela tinha os pedidos dela, e eu tinha os meus, que era ter mais flexibilidade com meu filho. Já era uma coisa que de fato já acontecia e foi tudo regularizado", disse Safadão. (Revista Quem)

